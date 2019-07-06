Белорусы заняли 4-е место на юношеском ЧЕ по гандболу

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты юношеской (U-17) сборной Беларуси остановились в шаге от пьедестала почета первенства Европы, которое завершилось в шведском Гетеборге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В поединке за бронзовые награды белорусы в упорной борьбе уступили сверстникам из Исландии со счетом 29:30. Первая половина встречи завершилась вничью - 16:16, а в концовке второй половины северяне сумели вырвать победу и в итоге заняли 3-е место. Самым результативным в составе белорусской команды стал Александр Петрович, забросивший 8 мячей, на гол меньше в активе Кирилла Самойло, который всего забросил 61 мяч и вошел в символическую сборную этого турнира. До матча за бронзу подопечные Василия Островского одержали виктории над гандболистами Бельгии - 33:24, Польши - 32:27, Венгрии - 31:24 и Финляндии - 36:22, уступив соперникам из Словакии - 27:28, Испании - 29:32 и Фарерских островов - 21:32.

В финальном матче за чемпионский титул Фареры переиграли шведов со счетом 36:29. Лучшим игроком соревнований признан фаререц Элиас Эллифсен, который также оказался лидером бомбардирской гонки, забросив 69 мячей.-0-