Белорусы заняли 4-е место на Всемирной юношеской шахматной Олимпиаде

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси заняла четвертое место на Всемирной юношеской шахматной Олимпиаде, которая завершилась в турецкой Конье, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства спорта и туризма.

В составе белорусской команды выступали Вячеслав Зарубицкий, Ольга Баделько, Денис Лазавик, Максим Царук и Артем Синявский. Они набрали 13 очков в 9 матчах. Столько же у китайских шахматистов, но по дополнительным показателям они опередили белорусов. Белорусские шахматисты обыграли две команды Турции с одинаковым счетом 2,5:1,5, затем сверстников из Словакии - 3,5:0,5, Грузии - 3:1, Индии - 2,5:1,5 и Израиля - 3,5:0,5. Кроме того, белорусы сыграли вничью с американцами - 2:2, а также уступили сборным Ирана и Китая с одинаковым счетом 1:3.

Победителями Олимпиады стали юные шахматисты из Узбекистана, набравшие 16 очков. На второй итоговой позиции команда Индии (14 баллов), бронзовые медали у сборной Китая (13).

Всего в соревнованиях приняли участие 46 команд, составленных из игроков не старше 16 лет.-0-