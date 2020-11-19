Белорусы заняли 4-е место в группе отборочного турнира молодежного ЧЕ по футболу

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты молодежной сборной Беларуси (U-21) заняли четвертое место в 7-й квалификационной группе отборочного турнира первенства Европы 2021 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В заключительном поединке этой группы португальские футболисты на своем поле нанесли первое поражение команде Нидерландов - 2:1. Итоговое положение: Нидерланды - 27 очков, Португалия - 27, Норвегия - 10, Беларусь - 8, Кипр - 7, Гибралтар - 0.

Вместе с Нидерландами и Португалией в финальную стадию молодежного континентального первенства из других предварительных групп вышли команды Италии, Франции, Швейцарии, Англии, Германии, Дании, Испании, России, Румынии, Хорватии, Чехии, а также хозяева финала футболисты Венгрии и Словении, которые были освобождены от квалификации. Обладателя последнего пропуска в финальную часть молодежного Евро-2021 определит УЕФА. Это будет сборная Ирландии или Польши.

Решающие поединки ЧЕ пройдут на футбольных аренах Венгрии и Словении пройдут в два этапа. Сначала с 24 по 31 марта 2021 года состоятся матчи группового этапа, затем с 31 мая по 6 июня пройдут поединки плей-офф.-0-