ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Суббота, 11 января 2020
Минск Сплошная облачность +2°C
Версия для слабовидящих
Новости
15:08 Оператор иранской системы ПВО принял украинский самолет за крылатую ракету В мире
14:58 Футболисты минского "Динамо" приступают к предсезонной подготовке Спорт
14:28 Белорусская биатлонистка Юлия Ковалевская выиграла бронзу юношеских Олимпийских игр Спорт
14:07 Белорусы заняли 4-е место в спринте на ЧЕ по конькобежному спорту Спорт
13:56 ФОТОФАКТ: Ледяной Дед принимает гостей в своей Усадьбе Регионы
13:52 Микроавтобус и фура столкнулись в Клецком районе: водитель погиб Происшествия
13:32 В Хорватии на пожаре в доме престарелых погибли шесть человек В мире
13:07 Сборная Минской области победила в чемпионате Беларуси по греко-римской борьбе Спорт
12:41 В ночном клубе в Минске произошел пожар Происшествия
12:21 Стали известны составы сборных Беларуси на эстафетные гонки КМ по биатлону в Оберхофе Спорт
12:12 Украина ожидает от Ирана полного и открытого расследования катастрофы самолета В мире
11:43 Белорусские биатлонисты выйдут на старт во второй день юношеской Олимпиады Спорт
11:31 Умер контрактник, получивший травму при эксплуатации тягача Происшествия
11:15 Туман и гололедицу прогнозируют в Беларуси 12 января Общество
11:07 Белорусы сыграют с хорватскими гандболистами во втором туре ЧЕ Спорт
10:44 Сказку о настоящих чудесах покажут в Минске дети-инвалиды и волонтеры БГУКИ Регионы
10:30 Саснович победила в первом круге квалификации турнира в Аделаиде Спорт
10:20 Хоккеисты "Немана" встретятся с "Сендерюске" во втором туре финала Континентального кубка IIHF Спорт
10:06 В Омане объявлен трехдневный траур в связи со смертью султана Кабуса бен Саида В мире
09:51 У капитана минского "Динамо" Андрея Костицына родился сын Спорт
09:49 Гороскоп на неделю с 13 по 19 января Калейдоскоп
09:35 Иран признал, что украинский самолет был сбит по ошибке В мире
09:16 Волейболисты Франции выиграли европейский квалификационный турнир к Олимпиаде-2020 Спорт
09:00 Картина дня: МАРТ о расчете платы за ЖКУ, новые залежи нефти и стоит ли белорусам ждать зимы Общество
00:51 В Пакистане произошел взрыв в мечети, погибли 15 человек В мире
00:26 На базе ВВС США произошла стрельба В мире
10.01.20
10.01.20 23:42 Команды белорусских хоккеистов победили в первых матчах III зимней юношеской Олимпиады Спорт
10.01.20 23:21 Все три МАЗа вошли в десятку на этапе "Дакара" Спорт
10.01.20 22:59 Стрельба в школе в Мексике – ребенок застрелил учительницу и себя В мире
10.01.20 22:30 Самолет Nordwind совершил жесткую посадку в Анталье В мире
Все новости
Все новости
Спорт
11 января 2020, 14:07

Белорусы заняли 4-е место в спринте на ЧЕ по конькобежному спорту

Марина Зуева. Фото НОК Беларуси
Марина Зуева. Фото НОК Беларуси

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские конькобежцы заняли 4-е места в мужском и женском командном спринте на чемпионате Европы по конькобежному спорту, который проходит в Херенвене, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Фото НОК Беларуси
Фото НОК Беларуси

Артем Чабан, Игнат Головатюк, Егор Доморацкий и Евгений Гагиев пропустили вперед себя команды России (1 мин. 18,92 сек.), Норвегии и Швейцарии с отставанием от победителей 2,54 сек.

В стартах представительниц прекрасного пола Татьяна Михайлова, Марина Зуева, Евгения Воробьева и Анна Нифонтова, показав на финише результат 1 мин. 30,68 сек., тоже остановились в шаге от пьедестала. Победу праздновала сборная России (1 мин. 26,17 сек.). Также в число призеров вошли конькобежки Нидерландов (+0,44 сек.) и Польши (+2,07 сек.).

В гонке на 1500 м у мужчин белорусский конькобежец Виталий Михайлов занял 20-е место в итоговом протоколе.

Чемпионат Европы по конькобежному спорту продлится в Нидерландах до 12 января.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
конькобежный спорт чемпионат Европы
Новости рубрики Спорт
Фото ФК "Динамо-Минск" Футболисты минского "Динамо" приступают к предсезонной подготовке
Фото НОК Беларуси Белорусская биатлонистка Юлия Ковалевская выиграла бронзу юношеских Олимпийских игр
Фото Белорусской Федерации борьбы Сборная Минской области победила в чемпионате Беларуси по греко-римской борьбе
Фото из архива Стали известны составы сборных Беларуси на эстафетные гонки КМ по биатлону в Оберхофе
Фото из архива Белорусские биатлонисты выйдут на старт во второй день юношеской Олимпиады
Фото из архива Белорусы сыграют с хорватскими гандболистами во втором туре ЧЕ
Главное
Александр Лукашенко О гордости за народ, суверенитете и нефти - Лукашенко выступил на злобу дня на церемонии вручения премий
Озвученные на приемах граждан вопросы должны учитываться при подготовке законопроектов - Кочанова
Безвизовый режим введен для участников и гостей ЧМ-2021 по хоккею в Минске
МАРТ разъяснил порядок расчета прироста платы за ЖКУ в 2020 году
Топ-новости
Беларусь ввела экологический налог на транзит нефти по своей территории
Гороскоп на неделю с 13 по 19 января
Белорусам надо подать налоговые декларации за 2019 год не позже 31 марта
Оператор иранской системы ПВО принял украинский самолет за крылатую ракету
Белорусская биатлонистка Юлия Ковалевская выиграла бронзу юношеских Олимпийских игр
ФОТОФАКТ: Ледяной Дед принимает гостей в своей Усадьбе
Замгендиректора БЕЛТА Сергей Адерихо в числе работников СМИ удостоен Благодарности Президента
Процветания и творческого роста: коллектив редакции "7 дней" поздравили с 30-летним юбилеем
Белорусы заняли 4-е место в спринте на ЧЕ по конькобежному спорту
"Спящая красавица Европы" - Le Figaro включила Беларусь в топ-20 туристических направлений 2020 года
Роман Елетнов занял 14-е место в спринте на этапе КМ по биатлону в Оберхофе
Правительство скорректировало планы по снижению энергоемкости ВВП к 2021 году
Белорусская АЭС вошла в состав "Белэнерго"
В Беларуси готовят рекомендации по адаптации сельского хозяйства к изменениям климата
ГАИ призывает водителей быть особо внимательными вблизи учреждений образования
Афиша выходного дня
С нами интереснее
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней" Парламент 7.0: Новый импульс Благотворительная акция "Наши дети" Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.