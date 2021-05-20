Белорусы заняли 6-е место в комбинированной смешанной эстафете 4х100 м на ЧЕ по плаванию

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский квартет занял 6-е место в комбинированной смешанной эстафете 4х100 м на ЧЕ по плаванию, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Виктор Стаселович, Илья Шиманович, Анастасия Кулешова и Анастасия Шкурдай показали итоговое время 3 мин. 46,82 сек. Победу праздновала британская четверка, за которую выступали Кэтлин Доусон, Адам Пити, Джеймс Гай и Анна Хопкин, - 3 мин. 38,82 сек. Второе место у смешанной дружины Нидерландов - 3 мин. 41,28 сек. Замкнули тройку призеров спортсмены Италии - 3 мин. 42,40 сек.
В стартах на 200 м комплексным плаванием у мужчин не было равных испанцу Уго Гонсалесу де Оливейре - 1 мин. 56,76 сек. Швейцарец Жереми Депланш стал вторым - 1 мин. 56,95 сек. Бронза у итальянца Альберто Раццетти - 1 мин. 57,25 сек.-0-
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