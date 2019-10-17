Белорусы заняли 9-е место в мужском командном спринте на ЧЕ по велотреку

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В мужском командном спринте на чемпионате Европы по велоспорту на треке, который проходит в Нидерландах, сборная Беларуси (Александр Глова, Владислав Новик и Артем Зайцев) заняла 9-е место, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Победу в соревнованиях одержала команда Нидерландов: Джеффри Хогланд, Харри Лаврейсен, Рой ван ден Берг, Маттайс Бухли). Серебро у британцев Джека Карлина, Джейсона Кенни, Райана Оуэнса. Бронза у команды Франции (Грегори Боже, Квентин Лафарж и Себастьян Вижье, Мелвин Ладерно).

Белорус Роман Романов занял 17-е место в гонке на выбывание. Чемпионский титул завоевал итальянец Элиа Вивиани. Вторым стал француз Бриан Кокар, бронзу получил польский гонщик Филип Прокопишин.

Белорусская спортсменка Анна Терех стала 20-й в скрэтче. Виктрию праздновала британка Эмили Нельсон, второе место заняла ирландка Шеннон Маккерли, замкнула тройку сильнейших велосипедистка из Португалии Мария Мартинс.

В командном спринте у женщин выиграли россиянки Анастасия Войнова, Дарья Шмелева и Екатерина Роговая. Серебряными призерами стала команда Германии (Леа Софи Фридрих и Эмма Хинце). Представительницы Нидерландов Кира Ламберинк, Шанне Браспеннинкс, Штеффи ван дер Пет завоевали бронзу.-0-