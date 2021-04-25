Белорусы заняли пятое место на турнире по пляжному футболу в Санкт-Петербурге

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по пляжному футболу заняла пятое место на турнире Intercup-2021 в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В своем заключительном поединке белорусы обыграли питерский клуб LEX со счетом 4:3. В составе победителей отличились Олег Гапон, Анатолий Рябко, Иван Константинов, а еще один мяч соперники забили в свои ворота. На предварительном этапе этого турнира белорусская сборная победила LEX (7:4), московский ЦСКА (5:3), а также проиграла саратовской "Дельте" (3:4) и чемпиону России московскому "Локомотиву" (2:7). В 2017-м и 2018 годах белорусские "пляжники" также финишировали пятыми на этом турнире.

Победителем Intercup-2021 стала сборная России, которая в решающем поединке одолела питерский "Кристалл", за который выступает белорус Игорь Бриштель - 4:3. В матче за бронзовые награды "Локомотив" оказался сильнее "Дельты" - 3:1.

Лучшими бомбардирами турнира стали Игорь Бриштель, Олег Гапон и игрок российской сборной Федор Земсков, забившие по 8 мячей.

В этом сезоне сборная Беларуси, которую тренирует испанский специалист Николас Альварадо, примет участие в Евролиге, а также в отборочном турнире чемпионата мира. Финальный этап мирового первенства пройдет 9-29 августа в Москве, а суперфинал Евролиги запланирован на 8-12 сентября в португальском Фигейра-да-Фош. Сборная Беларуси единственный раз играла в финальной части чемпионата мира в 2019 году в парагвайском Асунсьоне, заняв третье место в своей предварительной группе. Что касается Евролиги, аналоге чемпионата Европы, то в прошлом году белорусы не выступали, а перед этим дважды подряд финишировали пятыми (2018, 2019).-0-