Белорусы заняли третье место на Всемирной юношеской шахматной Олимпиаде в Турции

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6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены заняли третье место на Всемирной юношеской шахматной Олимпиаде, которая завершилась в Турции, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации шахмат.
Денис Лазавик, Максим Царук, Иван Рунец, Артем Синявский и Александр Тарасенко в составе сборной Беларуси заняли третье место на престижных соревнованиях. На высшую ступень пьедестала почета поднялась команда Азербайджана. Серебряную награду завоевали узбекские спортсмены.
Участие в турнире приняли шахматисты из 48 стран.-0-