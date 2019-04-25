Белорусы заняли второе место на международном турнире по баскетболу 3х3

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победой польской "Варшавы" в Минске завершился второй этап международных соревнований по баскетболу 3x3 Parimatch League. Это первый в Беларуси турнир по баскетболу уровня Satellite, который является третьим по значимости в международной иерархии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В решающем поединке варшавяне победили дебютанта турнира белорусскую команду "Динамо-Росэнергоатом" со счетом 21:7. На пути к финалу белорусы переиграли украинский "Киев-Монбат" и российский "Росэнерогатом", который недавно блистал в Лиге Европы баскетбола 3х3. В полуфинале белорусы взяли верх над польским "Гданьском". Третий, заключительный этап соревнований состоится в Минске 12 мая.

Баскетбол 3х3 входит в программу II Европейских игр. На турнире, который пройдет в минской Palova Arena с 21 по 24 июня, будут разыграны два комплекта наград - у женщин и мужчин.-0-