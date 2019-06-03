Белорусы заняли второе место в молодежной Лиге наций по баскетболу 3х3

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежная сборная Беларуси (U-23) стала серебряным призером стартовых этапов Лиги наций по баскетболу 3х3, проходивших в Улан-Баторе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации баскетбола.

Белорусские баскетболисты впервые принимали участие в этом турнире и дважды доходили до финала, где уступали сверстникам из России - 10:21 и 15:21. По ходу соревнований подопечные Дмитрия Колтунова переиграли команды Японии (21:15 и 22:10), Монголии (21:19 и 21:18), Китая (21:11). В составе белорусской команды выступали Максим Лютыч, Тимофей Порылев, Валентин Назаров и Андрей Рогозенко.

Женская сборная Беларуси, за которую под руководством Юрия Волка играли Анна Лаппо, Анастасия Сущик, Екатерина Рыбалко и Наталья Горбачева, дважды добиралась до полуфинальной стадии, но уступала россиянкам (12:21 и 15:21). Кроме того, белорусские баскетболистки выиграли у команд Китая (19:13) и Монголии (20:10), а также проиграли японкам (13:14 и 12:13).

Следующие этапы молодежной Лиги наций пройдут в Москве (15-16 июня) и китайском Ичане (12-14 июля). По итогам предварительных турниров лучшие команды попадут в финальный турнир, который 13-15 сентября примет Будапешт.-0-

Фото Белорусской федерации баскетбола