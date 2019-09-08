Белорусы завоевали 6 наград на молодежном ЧЕ по академической гребле

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские атлеты завоевали 6 медалей на молодежном чемпионате Европы по академической гребле, который завершился в греческой Иоаннине, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В копилке белорусской команды 3 награды высшей пробы. Золото в соревнованиях двоек распашных легкого веса завоевали Мария Довматович и Татьяна Гончарова. Еще одна золотая медаль в активе экипажа мужской парной четверки: Кирилл Тихонович, Евгений Золотой, Артем Лапутин и Владислав Локун. Третье золото белорусской команде принесли Егор Шлюпский и Иван Брынза, которые победно завершили финальный заезд в гонке мужских двоек парных.

Также белорусские гребцы стали обладателями трех серебряных наград.

Молодежный континентальный форум собрал в Греции 179 спортсменов из 30 стран, которые разыграли 22 комплекта наград.-0-