Белорусы завоевали бронзу на юниорском Кубке мира по баскетболу 3х3

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены стали бронзовыми призерами розыгрыша Кубка мира по баскетболу 3х3 среди юниоров (U-18), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в полуфинальном поединке состязаний в венгерском Дебренце белорусы уступили сверстникам из США со счетом 13:21, а затем в матче за бронзу уверенно победили команду Египта - 21:9. В решающем поединке за первое место сборная США переиграла эстонцев со счетом 21:14.

В соревнованиях девушек белоруски не смогли пробиться в плей-офф, заняв в своей группе третье место. Чемпионками стали американские баскетболистки, победившие в финале команду Испании с результатом 21:14. В игре за бронзу сборная Венгрии оказалась сильнее немок - 19:13.-0-