Белорусы завоевали бронзу в смешанной эстафете ЧМ по современному пятиборью

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские пятиборцы завоевали третью награду на чемпионате мира в Будапеште, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в смешанной эстафете белорусский тандем Анастасия Прокопенко и Илья Полозков с результатом 1448 очков стали бронзовыми призерами мирового первенства. Золото у команды Египта (1463 очка), серебро у французов (1454).
До этого в медальной копилке белорусской сборной было две награды высшей пробы. Ольга Силкина выиграла женское личное первенство. Кроме того, Ольга Силкина вместе с Анастасией Прокопенко и Ириной Просенцовой стали чемпионками в командном зачете среди женщин.-0-