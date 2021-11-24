Белорусы завоевали четыре золотые медали молодежного ЧЕ по шашкам-100 в Бельгии

Фото БФШ
24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы завоевали четыре золотые медали молодежного чемпионата Европы по шашкам-100 в Кортрейке (Бельгия), сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации шашек.
Абсолютной чемпионкой стала Яна Якубович, завоевавшая золото во всех трех видах программы - классической, быстрой и молниеносной. Еще две медали на счету Полины Петрусевой.
У юношей чемпионом в классической программе стал минчанин Дмитрий Немец, также он выиграл бронзу в блице.
Сборная Беларуси также стала лучшей в медальном зачете.-0-