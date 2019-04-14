Белорусы завоевали две медали турнира Гран-при Европы по стрельбе из лука в Румынии

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские атлеты отметились двумя наградами на турнире Гран-при Европы по стрельбе из лука, который проходил в румынском Бухаресте, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В соревнованиях по стрельбе из классического лука среди женщин сильнейшей оказалась белоруска Карина Козловская. Серебряную награду завоевала испанка Алисия Марин, бронзу - спортсменка из России Саяна Цыремпилова.

Серебряную медаль в копилку белорусской сборной принесли в миксте Кирилл Фирсов и Карина Козловская. На высшую ступень пьедестала почета поднимались итальянцы Федерико Мусолеси и Елене Тонетте. Бронзой отметились украинцы Юрий Гавелко и Вероника Марченко.

Стрельба из лука входит в программу II Европейских игр в Минске. Соревнования по этому виду спорта пройдут с 21 по 27 июня в спортивно-оздоровительном комплексе "Олимпийский". Атлеты разыграют 8 комплектов медалей.-0-