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25 августа 2019, 14:47

Белорусы завоевали еще две награды на ЧМ по гребле на байдарках и каноэ

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены завоевали еще две награды на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусский экипаж женской байдарки-четверки (Марина Литвинчук, Ольга Худенко, Надежда Попок, Маргарита Махнева) стал серебряным призером на дистанции 500 м.

Андрей Богданович, Евгений Тенгель, Максим Крысько и Виталий Осецкий завоевали бронзу в финале состязаний каноэ-четверок на 500 м.

Сейчас в активе белорусской сборной 11 медалей - по 4 золота и серебра, а также 3 бронзы.

На гребном канале в венгерском Сегеде сегодня осталось разыграть еще 4 комплекта наград на дистанции 5000 м. Белорусские гребцы примут участие во всех медальных заездах.-0-

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