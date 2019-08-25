Белорусы завоевали еще две награды на ЧМ по гребле на байдарках и каноэ

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены завоевали еще две награды на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусский экипаж женской байдарки-четверки (Марина Литвинчук, Ольга Худенко, Надежда Попок, Маргарита Махнева) стал серебряным призером на дистанции 500 м.

Андрей Богданович, Евгений Тенгель, Максим Крысько и Виталий Осецкий завоевали бронзу в финале состязаний каноэ-четверок на 500 м.

Сейчас в активе белорусской сборной 11 медалей - по 4 золота и серебра, а также 3 бронзы.

На гребном канале в венгерском Сегеде сегодня осталось разыграть еще 4 комплекта наград на дистанции 5000 м. Белорусские гребцы примут участие во всех медальных заездах.-0-