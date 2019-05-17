Белорусы завоевали шесть наград на старте тестового турнира по велоспорту к II Европейским играм

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские атлеты завоевали шесть наград на старте тестового турнира по велоспорту на треке к II Европейским играм, который проходит 16-19 мая на велодроме "Минск-Арены", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наиболее высокого результата добилась Инна Савенко. В индивидуальной гонке преследования на 3 км она заняла первое место. В этой же дисциплине белоруска Татьяна Шаракова стала третьей.

Гонщики велогруппы "Минск" Евгений Веремчук, Владислав Новик и Артем Зайцев в финале командного спринта заняли второе место. В борьбе за первую строку протокола быстрее оказались соперники национальной команды России Даниил Комков и "Марафон-Тулы" Александр Дубченко, Алексей Носов.

Бронзовую награду в женском командном спринте выиграли Диана Медведская и Юлия Манец, два первых места заняли спортсменки из России. В соревнованиях среди юниоров в командном спринте белорусские велогонщики выиграли золотую и серебряную медали.

Во второй день тестовых соревнований на велотреке будет разыграно 9 комплектов медалей у женщин и мужчин в командной гонке преследования, в индивидуальном спринте, скретче и гонке по очкам. Один комплект у юниоров будет разыгран в спринте.

Участие в турнире примут 250 атлетов из 16 стран. Вход для зрителей свободный.

Соревнования II Европейских игр по велосипедным гонкам на треке пройдут 27-30 июня. 316 спортсменов разыграют 20 комплектов наград.-0-