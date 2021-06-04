Белорусы завоевали золото и бронзу ЧЕ по гребле на байдарках и каноэ в Польше

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские экипажи завоевали золотую и бронзовую медали на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ, который в эти дни принимает Познань (Польша), сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК.

В байдарке-четверке экипаж в составе Павла Медведева, Ильи Федоренко, Кирилла Никитина и Виталия Белько завоевал золотую медаль на дистанции 1000 м с результатом 3 мин. 2,023 сек., серебряную медаль выиграл квартет из Венгрии (+0,673). Третьими финишировали байдарочники из России (+1,827). В 2018 году в Белграде белорусские байдарочники в четверке также стали первыми.

Бронзовую медаль на свой счет записала Елена Ноздрева в гонках каноэ-одиночек у женщин на 500 м. Итоговый результат белоруски - 2 мин. 13,245 сек.

Первое место в этом виде программы выиграла украинка Людмила Лузан - 2 мин. 07,235 сек. Серебро на счету венгерки Вираг Балла - 2 мин. 13,332 сек.

Чемпионат Европы в Познани продлится до 6 июня.-0-