"Белшина" одержала вторую победу в матчах чемпионата Беларуси по футболу

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты бобруйской "Белшины" одержали волевую викторию над жодинским "Торпедо-БелАЗом" с результатом 2:1 в поединке 17-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На седьмой минуте игры в Бобруйске гости открыли счет после точного удара Никиты Капленко, а через три минуты Леонид Ковель забил ответный гол. На 50-й минуте встречи Сергей Глебко с пенальти вывел бобруйчан вперед, принеся "Белшине" вторую победу в нынешнем первенстве.

Позже футболисты БАТЭ на поле "Борисов-Арены" примут мозырскую "Славию", а в Солигорске футболисты "Шахтера" встретятся с "Городеей".

Вчера в стартовом поединке 17-го тура "Смолевичи" у себя дома переиграли гостей из "Ислочи" со счетом 3:1.

Заключительные игры этого тура пройдут 12 июля: "Энергетик-БГУ" (Минск) - "Рух" (Брест), "Динамо" (Минск) - "Минск", "Витебск" - "Неман" (Гродно). Матч "Динамо" (Брест) - "Слуцк" перенесен на 12 августа.

Турнирное положение: "Шахтер" - 30 очков (16 матчей), БАТЭ - 30 (16), "Неман" - 29 (15), "Энергетик-БГУ" - 29 (16), "Торпедо-БелАЗ" - 26 (17), "Динамо" (Брест) - 26 (16), "Динамо" (Минск) - 23 (16), "Ислочь" - 23 (17), "Витебск" - 22 (16), "Рух" - 22 (16), "Славия" - 21 (16), "Слуцк" - 18 (16), "Городея" - 16 (16), "Минск" - 15 (14), "Смолевичи" - 14 (16), "Белшина" - 10 (17).-0-