Белтелерадикомпания покажет мачти Рождественского турнира любителей хоккея

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортивные каналы "Беларусь 5" и "Беларусь 5. Интернет" с 3 по 7 января покажут практически все игры XVI Рождественского международного турнира любителей хоккея на приз Президента Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

"Болельщики и специалисты окрестили турнир неофициальным чемпионатом мира среди любителей. Команда главы государства уже 12 раз становилась победителем первенства и является одним из фаворитов в 2020-м. За главный приз в этом году также поборются сборные Балкан, Балтии, Германии, Международной федерации хоккея (ИИХФ), Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, России, США, Украины, Финляндии, Швейцарии", - рассказали в пресс-службе.

В день открытия турнира 3 января "Беларусь 5. Интернет" покажет в 12.50 противостояние дружин из Украины и Швейцарии, в 16.50 - Китая и ОАЭ. Прямая трансляция матча белорусской команды и сборной ИИХФ состоится в 18.50, "Беларусь 5" покажет эту игру в 21.30. Встречу команд Балтии и Германии можно будет посмотреть на интернет-канале в 20.50.

4 января в 18.50 в прямом эфире "Беларусь 5. Интернет" скрестят клюшки сборные Беларуси и США. Телеканал "Беларусь 5" покажет эту игру в 23.30. Подробнее с графиком трансляций остальных матчей группового раунда турнира можно ознакомиться на сайте медиахолдинга.

6 января - день полуфинальных игр. Лучшие команды из четырех групповых троек сойдутся в 12.50 и 18.50 на "Чижовка-Арене". "Беларусь 5. Интернет" покажет эти матчи в прямом эфире, а "Беларусь 5" - в 23.30.

Прямая трансляция финала и церемонии закрытия Рождественского турнира любителей хоккея на приз Президента начнется 7 января в 18.55 на спортивном телеканале "Беларусь 5". В этот же день "Беларусь 5. Интернет" в 12.50 представит вниманию зрителей матч за третье место.-0-