Белтелерадиокомпания будет транслировать легкоатлетический матч Европа - США

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белтелерадиокомпания 9-10 сентября представит вниманию зрителей легкоатлетический матч Европа - США, сообщили БЕЛТА в пресс-службе медиахолдинга.

Истории известны противостояния американских и советских спортсменов, но битва континентов состоится впервые, поэтому эти соревнования уже окрестили матчем века. На обновленном Национальном олимпийском стадионе "Динамо" в Минске сойдутся команды Европы и США, честь которых будут защищать лучшие спортсмены мировых сборных, и среди них - белорусские легкоатлеты.

Более 25 тыс. зрителей смогут увидеть соревнования на стадионе, а миллионам телезрителей о том, что происходит на арене и за ее пределами, расскажут корреспонденты Агентства теленовостей. Они будут выходить с прямыми включениями из эпицентра событий, пообщаются с именитыми спортсменами, гостями столицы и белорусскими любителями спорта.

Матч обещает превратиться в увлекательное спортивное шоу, которое в полном объеме покажет телеканал "Беларусь 5". На соревнованиях будут работать пять режиссерских групп - четыре белорусские и одна шведская. Белтелерадиокомпания задействует лучшее высокотехнологичное оборудование и три современные передвижные телевизионные станции. Спортивный канал медиахолдинга организует выездную студию на стадионе "Динамо", где запишет интервью с легкоатлетами, тренерами и экспертами. Первые эмоции и радость побед зрители увидят из флеш-интервью в специально оборудованной микст-зоне.

9 сентября в 17.40 телеканал "Беларусь 5" подготовит предматчевое "Превью" с приглашенными гостями и множеством сюрпризов. Прямая трансляция торжественной церемонии открытия матчевой встречи Европа-США в эфире спортивного канала медиахолдинга - в 18.10. А в 19.00 в прямом эфире на "Беларусь 5" можно будет следить за первым соревновательным днем битвы континентов.

Второй день состязаний - 10 сентября также начнется с "Превью" в 18.30, а сами легкоатлетические старты - в 19.00.

Для болельщиков, которые не могут следить за телеэфиром, на волнах Первого национального канала Белорусского радио уже выходит спецпроект "Гульнявы момант", который рассказывает о подготовке к матчу Европа - США, об участниках соревнований и заявленных видах спорта. Радиожурналисты медиахолдинга продолжат следить за событиями матча века в дни состязаний, а также поделятся его результатами в выпусках новостей и в рамках спецпроекта. Помимо этого, все записанные материалы международное радио "Беларусь" Белтелерадиокомпании разместит на сервере спортивных новостей Европейского вещательного союза. Ими смогут воспользоваться и рассказать о соревнованиях в Минске вещатели всех стран - участников ЕВС.-0-