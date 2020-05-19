Белтелерадиокомпания покажет киберспортивные турниры по футболу и автоспорту

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеканал "Беларусь 5" и канал "Беларусь 5. Интернет" в полном объеме покажут киберспортивные турниры по футболу и автоспорту. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

Интерактивный Евро-2020 телезрители и интернет-пользователи смогут увидеть в дневном и вечернем эфире с понедельника 25 мая. В течение недели команды разыграют между собой виртуальный континентальный трофей.

"Турнир стартует матчами на групповом этапе. После зрителей ожидают четвертьфиналы, полуфиналы и финал, который телеканал "Беларусь 5" и канал "Беларусь 5. Интернет" покажут в пятницу 29 мая. Испания против Нидерландов, Германия в сражении с Италией, Дания - Турция и другие громкие афиши не оставят равнодушными любителей реальной и виртуальной игры номер один", - рассказали в пресс-службе.

Болельщиков также ожидают трансляции девяти этапов гонок на электрокарах в классе "Формула-Е". И если за команды на Евро будут играть профессиональные киберспортсмены, то в турнире по автогонкам примут участие реальные пилоты "Формулы" - победители и призеры настоящих этапов. Антониу Феликс Да Кошта, Стоффель Вандорн, Максимилиан Гюнтер и другие легендарные гонщики попробуют свои силы в виртуальном сражении на трассах различных городов.-0-