26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белтелерадиокомпания покажет XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе компании.

"Белтелерадиокомпания традиционно представит соревнования в максимальном объеме и в прямом эфире. Для белорусских зрителей запланированы показы на 4 каналах и 220 "олимпийских" часов вещания. Главный спортивный телеканал страны "Беларусь 5" на время станет Олимпийским каналом, где с раннего утра до позднего вечера болельщики смогут наблюдать за основными событиями из китайской столицы. С ключевыми моментами каждого дня соревнований познакомит проект "Итоги дня", - рассказали в пресс-службе.

Торжественные церемонии открытия и закрытия Игр, а также Олимпийские дневники, которые большая команда медиахолдинга подготовит с места событий, покажут телеканалы "Беларусь 1" и "Беларусь 5". Не обойдут стороной зимнюю Олимпиаду-2022 и каналы "Беларусь 5. Интернет", "Беларусь 2" - в их сетке вещания запланировано множество спортивных событий.

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