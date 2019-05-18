БГК и минский СКА вышли в финал Кубка Беларуси по гандболу

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова и минский СКА стали финалистами розыгрыша Кубка Беларуси, который проходит в могилевском спорткомплексе "Олимпиец", сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом полуфинальном поединке действующий чемпион и обладатель Кубка страны БГК имени Мешкова переиграл гандболистов "Гомеля" со счетом 44:24. Во втором полуфинале минские армейцы не оставили шансов могилевскому клубу "Машека" - 37:23.

В воскресенье, 19 мая в 13.00 "Машека" и "Гомель" сыграют в матче за 3-е место, а в 15.30 начнется решающий поединок за Кубок между СКА и БГК. Обе встречи будут показаны в прямом эфире телеканала "Беларусь 5" .

Могилев впервые принимает финальный турнир кубкового розыгрыша, который проводится с 1997 года. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова 11 раз выигрывал трофей. Кроме брестчан Кубок завоевывали 3 минские команды - СКА (6 раз), "Аркатрон" (3) и "Динамо" (2).

Финальный этап розыгрыша Кубка Беларуси среди женских команд пройдет 22-23 мая в Гомеле. В полуфиналах встретятся: "БНТУ-БелАЗ" (Минская область) - "Берестье" (Брест), "Гомель" - "Городничанка" (Гродно).-0-