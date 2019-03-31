БГК имени Мешкова не вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова не смог пробиться в четвертьфинал Лиги чемпионов, дважды уступив немецкому "Фленсбургу" в матчах 1/8 финала, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После домашнего поражения со счетом 28:30, в гостях подопечные Маноло Каденаса проиграли первый тайм с разницей в 6 мячей - 8:14. Во второй половине встречи чемпионы Беларуси пытались переломить ход поединка, но лидеры немецкой бундеслиги продолжали контролировать ход игры и в итоге выиграли с результатом 30:20. Чемпионы Беларуси завершили выступление в главном континентальном турнире, а 2-3 апреля примут в Бресте "Финал четырех" SEHA-лиги.

Составы четвертьфинальных пар Лиги чемпионов: "Фленсбург" - "Веспрем" (Венгрия), "Нант" (Франция) - "Барселона" (Испания), "Виве" (Кельце, Польша) - "Пари Сен-Жермен" (Франция), "Вардар" (Скопье, Северная Македония) - "Пик" (Сегед, Венгрия).

Первые встречи за выход в "Финал четырех" чемпионской Лиги состоятся 24 апреля, ответные пройдут 1 мая.-0-