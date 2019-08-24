БГК имени Мешкова обыграл австрийский "Вествин" в Кубке Белгазпромбанка

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова добился второй победы в 12-м розыгрыше Кубка Белгазпромбанка, который проходит в Бресте.
Хозяева турнира сегодня оказались сильнее австрийского "Вествина" - 31:27. Первую половину подопечные Рауля Алонсо выиграли с преимуществом в 7 мячей, а в итоге позволили соперникам сократить разрыв до четырех мячей. Самыми результативными в составе победителей стали Никита Вайлупов и Максим Баранов, забросившие по 4 мяча. В стартовой встрече чемпионы Беларуси без особых проблем переиграли лучшую команду Финляндии "Риихимяки" - 40:26.
В заключительный день соревнований 25 августа брестчане в матче за первое место встретятся с французским "Нимом", который сначала победил "Вествин" (33:30), а затем выиграл у "Риихимяки" (25:23). Также в воскресенье финский и австрийский клубы разыграют бронзу.
Положение команд после двух игровых дней: БГК, "Ним" - по 4 очка, "Вествин", "Риихимяки" - по 0.-0-