БГК имени Мешкова обыграл "Киль" в Лиге чемпионов

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова одержал победу над немецким "Килем" со счетом 33:30 в домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодняшний поединок на паркете брестского спорткомплекса "Виктория" против лидера группы В стал для чемпионов Беларуси лучшим в этом сезоне. На протяжении всей встречи подопечные Рауля Алонсо действовали очень уверенно и порадовали своих болельшиков красивой игрой.

Великолепно сыграл один из лидеров брестского клуба Никита Вайлупов, забросивший 11 мячей. На последнем рубеже обороны надежно сыграл голкипер Иван Мацкевич, который несколько раз спасал команду в труднейших ситуациях. К сожалению, эта победа не помогла брестчанам сохранить шансы на попадание в 1/8 финала. Их конкурент португальский "Порту" обыграл дома северомакедонский "Вардар" из Скопье - 30:22, и впервые в истории пробился в плей-офф главного континентального турнира. Свой заключительный матч чемпионской Лиги БГК имени Мешкова проведет 29 февраля у себя дома против "Порту".

В стартовом матче 13-го тура группы В польский "Виве" из Кельце обыграл в Запорожье украинский "Мотор" с результатом 33:26. Завтра венгерский "Веспрем" сыграет на своей площадке с французским "Монпелье".

Турнирное положение в группе В: "Киль" - 20 очков (13 матчей), "Веспрем" - 16 (12), "Виве" - 16 (13), "Монпелье" - 15 (12), "Порту" - 12 (13), "Вардар" - 11 (13), БГК имени Мешкова - 8 (13), "Мотор" - 4 (13).

Положение в группе А: "Барселона" (Испания) - 22 (12), "Пик" (Венгрия) - 20 (13), "Пари Сен-Жермен" (Франция) - 20 (13), "Фленсбург" (Германия) - 13 (13), "Ольборг" (Дания) - 13 (13), "Целе" (Словения) - 6 (12), "Загреб" - 5 (13), "Эльверум" (Норвегия) - 3 (13). Завтра "Барселона" сыграет в гостях у "Целе".

В плей-офф чемпионской Лиги выходят по шесть лучших команд из двух элитных групп, причем команды, которые финишируют первыми, сразу попадут в четвертьфинал. Клубы, занявшие 2-6-е места в группах А и В, а также две лучшие дружины из предварительных групп С и D проведут встречи 1/8 финала.-0-