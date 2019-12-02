БГК имени Мешкова обыграл московский "Спартак" в SEHA-лиге

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова одержал победу над московским "Спартаком" в матче SEHA-лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

С самого начала гостевого поединка брестчане взяли инициативу в свои руки и без особых проблем победили - 34:26 (17:13).

Фото SEHA-лиги

У БГК результативностью отметился Максим Баранов, забросивший 13 мячей.

В первом круге предварительного этапа чемпионы Беларуси обыграли спартаковцев в Бресте с результатом 35:24.

Турнирное положение в группе В SEHA-лиги сейчас таково: "Веспрем" (Венгрия) - 18 очков (7 матчей), БГК имени Мешкова - 15 (8), "Загреб" - 12 (6), "Еурофарм Работник" (Северная Македония) - 9 (7), "Металопластика" (Сербия) - 9 (8), "Спартак" (Россия) - 3 (8). За победу в матчах этого турнира команда получает 3 очка, за ничью - 1, за поражение - 0.

Свой следующий матч SEHA-лиги брестчане проведут 10 декабря на своей арене против "Металопластики" из Шабаца. В первом круге сербы у себя дома победили БГК со счетом 35:33.

В группе А положение команд после семи туров таково: "Вардар" (Северная Македония) - 18, "Мотор" (Украина) - 15, "Войводина" (Сербия) - 12, "Татран" (Словакия) - 12, "Нексе" (Хорватия) - 6, "Пекин" (Китай) - 0.

После финиша группового этапа по две лучшие команды из каждой группы сразу попадут в четвертьфинальную стадию. Еще четыре путевки в 1/4 финала разыграют клубы, которые займут 3-6-е места. По итогам четвертьфинальных встреч определится квартет, который в начале апреля 2020 года сыграет в "Финале четырех".

В прошлом сезоне решающий этап SEHA-лиги проходил в Бресте. Победителем стал "Вардар", обыгравший в финальном поединке "Загреб" со счетом 26:23. БГК имени Мешкова завоевал бронзу, победив "Нексе" - 24:19. Гандболисты "Вардара" являются пятикратными триумфаторами этих состязаний, дважды чемпионом становился "Веспрем", один титул у "Загреба".-0-