БГК имени Мешкова победил гандболистов СКА в чемпионате Беларуси

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова обыграл минский СКА со счетом 35:28 в домашнем матче чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первый тайм встречи двух главных фаворитов национального первенства на паркете брестского спорткомплекса "Виктория" прошел в равной борьбе.

Перелом наступил незадолго до перерыва, когда с площадки был удален один из лидеров минчан Дмитрий Никуленков. Воспользовавшись этим хозяева оторвались на 3 мяча - 15:12, а после возобновления игры продолжали наращивать свое преимущество, выиграв в итоге с разницей в 7 мячей.

Это была четвертая встреча БГК и СКА в нынешнем сезоне и только в первой из них армейцы сумели добиться победы, потерпев затем 3 фиаско подряд.

После 16 проведенных матчей чемпионата Беларуси в активе БГК 30 очков, у СКА 26 очков, третьим идет могилевский клуб "Машека", набравший 13 баллов, на 3 очка меньше у гродненского "Кронона".

На следующей неделе БГК имени Мешкова проведет два поединка. В среду, 5 февраля чемпионы Беларуси сыграют в гостях у гандболистов "Кронона", а 9 февраля в Запорожье встретятся с украинским "Мотором" в матче 11-го тура группового этапа Лиги чемпионов.-0-