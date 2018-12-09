БГК имени Мешкова победил в матче SEHA-лиги

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова одержал шестую победу в играх SEHA-лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В матче 11-го тура чемпионы Беларуси в Скопье обыграли македонский "Металург" со счетом 34:28. Самыми результативными в составе победителей стали Шиме Ивич и Петар Джорджич, забросившие по 10 мячей.
После этой виктории брестчане набрали 18 очков и занимают 5-е место в турнирной таблице. Лидирует македонский "Вардар", у которого 27 очков. За победу в матче SEHA-лиги начисляется 3 очка, за ничью - 1, за поражение - 0.
Следующую встречу SEHA-лиги БГК имени Мешкова проведет 12 декабря на паркете брестского спорткомплекса "Виктория" против сербского клуба "Железничар".-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4253 BYN
|2.424 BYN
|2.428 BYN
|USD
|2.1329 BYN
|2.131 BYN
|2.132 BYN
|RUB
|3.1894 BYN
|3.19 BYN
|3.195 BYN