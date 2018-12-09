БГК имени Мешкова победил в матче SEHA-лиги

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова одержал шестую победу в играх SEHA-лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В матче 11-го тура чемпионы Беларуси в Скопье обыграли македонский "Металург" со счетом 34:28. Самыми результативными в составе победителей стали Шиме Ивич и Петар Джорджич, забросившие по 10 мячей.

После этой виктории брестчане набрали 18 очков и занимают 5-е место в турнирной таблице. Лидирует македонский "Вардар", у которого 27 очков. За победу в матче SEHA-лиги начисляется 3 очка, за ничью - 1, за поражение - 0.

Следующую встречу SEHA-лиги БГК имени Мешкова проведет 12 декабря на паркете брестского спорткомплекса "Виктория" против сербского клуба "Железничар".-0-