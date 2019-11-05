БГК имени Мешкова победил в матче SEHA-лиги

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова обыграл северомакедонский "Еурофарм Работник" в гостевом матче группового этапа SEHA-лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В сегодняшнем поединке в Битоле брестчане встретили упорнейшее сопротивление и ушли на перерыв с минимальным преимуществом - 18:17. К окончанию второй половины встречи БГК сумел увеличить свой перевес до трех мячей - 35:32. Эти соперники уже встречались 8 октября в Бресте, и тогда чемпионы Беларуси выиграли с результатом 31:22.

На старте сезона SEHA-лиги БГК имени Мешкова переиграл московский "Спартак" - 35:24 (дома), уступил сербской "Металопластике" - 33:35 (в гостях) и дважды венгерскому "Веспрему" - 27:28 (дома) и 23:32 (в гостях).

В другом сегодняшнем матче гандболисты "Весперма" победили на своей арене "Спартак" со счетом 37:32.

Положение в группе В сейчас таково: "Веспрем" - 15 очков (6 матчей), БГК - 9 (6), "Еурофарм Работник" - 9 (6), "Загреб" - 9 (4), "Металопластика" - 3 (5), "Спартак" - 3 (5). За победу в матче SEHA-лиги дается 3 очка, за ничью - 1, за поражение - 0.

После завершения группового этапа по две лучшие команды сразу попадут в четвертьфинал, а остальные клубы проведут матчи 1/8 финала.-0-