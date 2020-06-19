БГК имени Мешкова попал в групповой этап Лиги чемпионов

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейская гандбольная федерация (ЕГФ) определила все команды, которые выступят на групповом этапе нового сезона Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В число 16 участников основного этапа главного континентального клубного турнира вошел и чемпион Беларуси Брестский гандбольный клуб имени Мешкова.

Кроме брестчан там выступят два представителя немецкой бундеслиги "Киль" и "Фленсбург", а также испанская "Барселона", датский "Ольборг", венгерские "Веспрем" и "Пик" из Сегеда, хорватский "Загреб", французские "Пари Сен-Жермен" и "Нант", норвежский "Эльверум", словенский "Целе", португальский "Порту", северомакедонский "Вардар" из Скопье, польский "Виве" из Кельце, в котором играют белорусские гандболисты Артем Королек и Владислав Кулеш, и украинский "Мотор" из Запорожья с белорусами Борисом Пуховским, Максимом Бабичевым, Иваном Морозом и Вячеславом Боханом в составе.

Жеребьевка группового этапа нового сезона гандбольной Лиги чемпионов пройдет 1 июля в Вене.

В текущем сезоне Лиги чемпионов прошел только групповой этап. Затем в марте в связи с пандемией коронавируса ЕГФ приняла решение не проводить матчи 1/8 и 1/4 финала, а завершить сезон "Финалом четырех", в котором выступят по две лучшие команды из двух предварительных групп - "Барселона", "Пари Сен-Жермен", "Киль" и "Веспрем". Планируется, что решающий этап чемпионской Лиги пройдет 28-29 декабря в немецком Кельне.-0-