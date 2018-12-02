БГК имени Мешкова проиграл "Барселоне" в Лиге чемпионов

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова потерпел поражкние в 10-м туре группового этапа Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Играя в гостях у лидера группы А испанской "Барселоны", чемпионы Беларуси очень плохо провели стартовый отрезок - за 8 минут они лишь дважды поразили ворота соперников. В дальнейшем гости заиграли получше, но ушли на перерыв с дефицитом в 5 мячей - 17:22. Во втором тайме преимущество также было на стороне хозяев, которые уверенно довели встречу до победы - 41:32.

В первом круге брестчане уступили "Барсе" на своей арене со счетом 21:29. Кроме того, они победили шведский "Кристианстад" - 32:30 (в гостях) и французский "Монпелье" - 26:23 (дома), а затем проиграли немецкому клубу "Райн Левен" - 27:33 (в гостях), венгерскому "Веспрему" - 28:29 (дома) и дважды польскому "Виве" - 26:35 (дома) и 31:34 (в гостях). Также БГК сыграл вничью с македонским "Вардаром" - 31:31 (дома) и уступил ему в гостях - 23:30.

Накануне в группе А состоялись еще два поединка 10-го тура: "Вардар" - "Виве" - 28:27, "Кристианстад" - "Райн Левен" - 27:32. Сегодня "Веспрем" примет на своей арене "Монпелье".

Турнирное положение: "Барселона" - 18 очков (10 матчей), "Вадар" - 13 (10), "Виве" - 12 (10), "Райн Левен" - 12 (10), "Веспрем" - 10 (9), БГК - 5 (10), "Кристианстад" - 5 (10), "Монпелье" - 3 (9).

Матчи 11-го тура групповой стадии состоятся в начале февраля 2019 года. БГК имени Мешкова сыграет в гостях у аутсайдера турнира "Монпелье", который является действующим победителем Лиги чемпионов.-0-