БГК имени Мешкова проиграл сербскому клубу "Металлопластика" в матче SEHA-лиги

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова потерпел второе поражение в новом сезоне SEHA-лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в матче 3-го тура предварительной группы В чемпионы Беларуси играли в сербском Шабаце с местным клубом "Металлопластика" и уступили со счетом 33:35. Первую половину игры брестчане провели слабо, уйдя на перерыв с дефицитом в 6 мячей - 14:20. Во втором тайме гости сыграли гораздо сильнее, но догнать соперников не смогли.

В стартовом поединке SEHA-лиги БГК имени Мешкова у себя дома уступил одному из главных фаворитов венгерскому "Веспрему" с минимальной разницей в счете - 27:28, а затем также на своей арене уверенно переиграли дебютанта этого турнира российский "Спартак" из Москвы - 35:24.

Свой следующий матч брестчане проведут 5 октября в гостях у "Веспрема". Венгерский клуб накануне потерпел первое поражение, уступив на выезде северомакедонскому "Работнику" со счетом 24:26. До этого в активе "Веспрема" было три виктории в трех проведенных матчах.

Положение в группе В сейчас таково: "Работник" - 9 очков (3 матча), "Веспрем" - 9 (4), БГК - 3 (3), "Загреб" - 3 (2), "Металлопластика" - 3 (3), "Спартак" - 0 (3).

Положение в группе А после четырех туров: "Вардар" (Скопье, Северная Македония) - 9, "Мотор" (Запорожье, Украина) - 9, "Войводина" (Нови Сад, Сербия) - 9, "Татран" (Прешов, Словакия) - 6, "Нексе" (Нашице, Хорватия) - 3, "Пекин" (Китай) - 0.

За победу в матче SEHA-лиги дается 3 очка, за ничью - 1, за поражение - 0.

После завершения группового этапа по две лучшие команды сразу попадут в четвертьфинал, а остальные клубы проведут матчи 1/8 финала.-0-