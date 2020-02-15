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15 февраля 2020, 21:22

БГК имени Мешкова проиграл в гостях "Монпелье" и потерял шансы на плей-офф Лиги чемпионов

Во время матча. Фото "Монпелье"
Во время матча. Фото "Монпелье"

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова проиграл выездной матч 12-го тура групповового этапа Лиги чемпионов французскому "Монпелье" со счетом 26:30, и потерял шансы пробиться в плей-офф турнира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В начале игры брестчане выигрывали с перевесом в 2-3 мяча, но затем хозяева перехватили инициативу и заслуженно победили с разницей в 4 гола - 30:26 (16:14). Самым результативным игроком в составе БГК стал Андрей Юринок, забросивший 5 мячей. 

Свой предпоследний поединок в группе В чемпионы Беларуси проведут 22 февраля на своей арене против лидера немецкого "Киля", который в 12-м туре одолел у себя дома венгерский "Веспрем" с минимальным перевесом - 29:28.

Результаты остальных встреч 12-го тура: "Виве" (Кельце, Польша) - "Порту" (Португалия) - 30:25, "Вардар" (Скопье, Северная Македония) - "Мотор" (Запорожье, Украина) - 38:28. 

Турниреое положение после 12 игровых дней: "Киль" - 20 очков, "Веспрем" - 16, "Монпелье" - 15, "Виве" - 14, "Вардар" - 11, "Порту" - 10, БГК имени Мешкова - 6, "Мотор" - 4.

В плей-офф Лиги чемпионов выходят по шесть лучших команд из двух элитных групп, причем команды, которые финишируют первыми, сразу попадут в четвертьфинал. Клубы, занявшие 2-6-е места в группах А и В, а также две лучшие дружины из предварительных групп С и D проведут встречи 1/8 финала.-0-

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