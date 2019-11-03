БГК имени Мешкова проиграл "Вардару" в Лиге чемпионов

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова потерпел пятое поражение в Лиге чемпионов, уступив в гостях северомакедонскому "Вардару" со счетом 31:36, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Действующие победители чемпионской Лиги, играя на своей арене в Скопье, с самого начала захватили инициативу и ни разу не позволили брестчанам выйти вперед. Первый тайм гандболисты "Вардара" выиграли со счетом 19:17, а после перерыва увеличили разрыв до пяти мячей - 36:31. Самым результативным в составе БГК стал Никита Вайлупов, забросивший 9 мячей. В шести проведенных играх чемпионы Беларуси одержали лишь одну победу, обыграв у себя дома украинский "Мотор" из Запорожья.

Результаты остальных матчей 6-го тура группы В: "Порту" (Португалия) "Монпелье" (Франция) - 23:23, "Мотор" - "Киль" (Германия) - 27:30, "Виве" (Кельце, Польша) - "Веспрем" (Венгрия) - 34:33.

Турнирное положение после 6 игровых дней: "Киль" - 11 очков, "Вардар" - 8, "Виве" - 7, "Монпелье" - 7, "Веспрем" - 6, "Порту" - 6, БГК - 2, "Мотор" - 1.

БГК имени Мешкова свой следующий поединок чемпионской Лиги проведет 9 ноября у себя дома против "Веспрема".

До этого, 5 ноября брестчане сыграют в гостях у северомакедонского клуба "Еврофарм Работник" в 6-м туре группового этапа SEHA-лиги.