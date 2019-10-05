БГК имени Мешкова проиграл венгерскому клубу "Веспрем" в матче SEHA-лиги

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова потерпел третье поражение в новом сезоне SEHA-лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в матче 4-го тура предварительной группы В чемпионы Беларуси играли в Веспреме с одноименным местным клубом и уступили со счетом 23:32. Первую половину игры брестчане, игравшие не оптимальным составом, провели слабее конкурентов, уйдя на перерыв с дефицитом в 4 мяча - 11:15. Во втором тайме хозяева усилили натиск на оборонительные порядки гостей и добились уверенной виктории. Самым результативным игроком БГК имени Мешкова стал Никита Вайлупов, 12 раз поразивший ворота "Веспрема".

В стартовом поединке SEHA-лиги БГК имени Мешкова у себя дома уступил одному из главных фаворитов - венгерскому "Веспрему" с минимальной разницей в счете - 27:28, а затем также на своей арене уверенно переиграл дебютанта этого турнира - российский "Спартак" из Москвы со счетом 35:24. Потом было поражение от сербской "Металопластики" со счетом 33:35.

Свой следующий матч в рамках данного турнира брестчане проведут дома 8 октября против македонского "Работника" из Битолы.-0-