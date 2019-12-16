БГК имени Мешкова проиграл "Загребу" в матче SEHA-лиги

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова потерпел поражение в заключительном матче группового этапа SEHA-лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В поединке 10-го тура предварительной группы В на площадке хорватского "Загреба" брестчане лидировали до середины первого тайма. Затем хозяева полностью захватили инициативу и выиграли встречу со счетом 30:24 (12:11). Самым результативным в составе БГК стал Никита Вайлупов, в активе которого 5 мячей.

Итоговое положение: "Веспрем" (Венгрия) - 24 очка, "Загреб" - 21, БГК имени Мешкова - 18, "Еурофарм Работник" (Северная Македония) - 12, "Металопластика" (Сербия) - 12, "Спартак" (Россия) - 3 (8).

В последнем поединке предварительной группы А украинский "Мотор", в котором выступают белорусы Борис Пуховский и Максим Бабичев, сегодня играет в Запорожье с сербской "Войводиной" из Нови Сада. Перед этим матчем положение команд таково: "Вардар" (Скопье, Северная Македония) - 24 очка(10 матчей), "Мотор" - 21 (9), "Войводина" - 15 (9), "Татран" (Прешов, Словакия) - 15 (10), "Нексе" (Нашице, Хорватия) - 12 (10), "Пекин" (Китай) - 0 (10).

За победу в матчах SEHA-лиги команда получает 3 очка, за ничью - 1, за поражение - 0.

После финиша группового этапа по две лучшие команды из каждой группы сразу попадают в четвертьфинальную стадию. Еще четыре путевки в 1/4 финала разыграют клубы, которые займут 3-6-е места. По итогам четвертьфинальных встреч определится квартет, который в начале апреля 2020 года сыграет в "Финале четырех".-0-