БГК имени Мешкова разгромил гандболистов "Гомеля" в чемпионате Беларуси

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова разгромил "Гомель" со счетом 42:31 в гостевом матче чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Действующие чемпионы страны с самого начала встречи захватили инициативу, выиграв первую половину с разницей в 6 мячей - 19:13. После перерыва брестчане также не испытали серьезных проблем и уверенно довели игру до победы.

Это 23-я виктория БГК в 24 проведенных поединках национального первенства. В следующем туре 22 апреля брестская команда сыграет в Могилеве против местного клуба "Машека". В этот же день вице-чемпионы Беларуси гандболисты минского СКА примут на своей арене гостей из "Гомеля".

Турнирное положение: БГК - 46 очков (24 матча), СКА - 42 (25), "Машека" - 21 (24), БГУФК-СКА - 15 (25), "Кронон" (Гродно) - 14 (25), "Гомель" - 10 (25).

С понедельника 6 апреля лучшие игроки должны были отправиться в Минск на тренировочный сбор национальной дружины для подготовки к матчам плей-офф чемпионата мира 2021 года. Однако в связи с отменой всех гандбольных соревнований этот сбор не состоится. В борьбе за выход в финальную стадию мирового первенства подопечным Юрия Шевцова предстоит встретиться с победителем пары Польша - Литва.-0-