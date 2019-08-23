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23 августа 2019, 21:09

БГК имени Мешкова разгромил "Риихимяки" на старте Кубка Белгазпромбанка

Во время матча. Фото БГК им Мешкова
Во время матча. Фото БГК им Мешкова

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова успешно стартовал в 12-м розыгрыше Кубка Белгазпромбанка, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня брестчане, которые являются действующими победителями этого турнира, на площадке своего спорткомплекса "Виктория" разгромили соперников из финского "Риихимяки" со счетом 40:26 (20:11). Самым результативным в составе победителей стал Марко Панич, забросивший 6 мячей.

Завтра БГК встретится с австрийским "Вествином", который сегодня уступил французскому "Ниму" - 30:33.

Гандболисты "Нима" победили "Вествин" на Кубке Белгазпромбанка в БрестеГандболисты "Нима" победили "Вествин" на Кубке Белгазпромбанка в Бресте
Французский "Ним" переиграл австрийский "Вествин" со счетом 33:30 (19:14).

Брестчане 7 раз становились обладателями Кубка Белгазпромбанка (2008-2010, 2015-2018), по разу трофей выигрывали французский "Дюнкерк" (2011), польская "Висла" из Плоцка (2012), македонский "Вардар" из Скопье (2013) и украинский "Мотор" из Запорожья (2014).-0-

Фото БГК им. Мешкова

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