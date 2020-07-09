БГК имени Мешкова сменил русскоязычную вывеску

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова официально сменил русскоязычную вывеску, теперь команда называется "Мешков Брест". Такая информация размещена на официальном сайте чемпионов Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Гандбольные специалисты и болельщики в Европе уже давно знают БГК под брендом Meshkov Brest. Поэтому, чтобы унифицировать и привести к единому знаменателю два имени команды, с нового сезона и русскоязычная версия меняется на "Мешков Брест". Привычная аббревиатура БГК сохраняется в полном юридическом названии клуба: Спортивное общественное объединение "Брестский гандбольный клуб "Мешков Брест".

БГК был основан в 2002 году в память о заслуженном тренере Беларуси Анатолии Мешкове, который был родоначальником гандбола на Брестчине. За прошедшие годы мешковцы 12 раз становились чемпионами Беларуси (2004-2008, 2014-2020), 11 раз выигрывали Кубок страны. Брестчане девять раз играли на групповом этапе самого престижного клубного турнира Старого Света - Лиги чемпионов, четырежды выходили в четвертьфинал этих состязаний. В 2012 году БГК вышел в четвертьфинал Кубка кубков, дважды становился серебряным призером международной SEHA-лиги.

Гандболисты "Мешков Брест" уже начали подготовку к новому сезону. Команда тренируется в Бресте под руководством главного тренера испанского специалиста Рауля Алонсо.

Фото "Мешков Брест"

На 5 августа запланирован домашний спарринг с московским ЦСКА. Затем чемпионы Беларуси намерены сыграть в гостях с польским клубом "Азоты" из Пулав, но проведение этих встреч будет зависеть от возможности пересечь границу. В середине августа брестская команда отправится в Москву на "Кубок Евгения Чернышева". Официальный старт нового сезона запланирован на 22-23 августа, когда в Пинске пройдет перенесенный "Финал четырех" розыгрыша Кубка Беларуси 2020 года. Через неделю после кубковых баталий стартует чемпионат страны.-0-