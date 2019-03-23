БГК имени Мешкова сыграет с "Фленсбургом" в 1/8 финала Лиги чемпионов

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова проведет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против немецкого "Фленсбурга", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодняшнюю встречу с лидером бундеслиги подопечные Маноло Каденаса начнут в брестском спорткомплексе "Виктория" в 20.00 (прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5"). Ответный поединок за выход в четвертьфинал состоится 31 марта в "Фленс-Арене".

Фаворитом в этом противостоянии специалисты считают "Фленсбург", который уверенно лидирует в чемпионате Германии, одержав 14 побед в 14 проведенных матчах. Перед визитом в Брест оппоненты чемпионов Беларуси 21 марта обыграли на своей площадке "Битигхайм" со счетом 31:22. На предварительном этапе Лиги чемпионов "Фленсбург" занял 3-е место в группе В, пропустив вперед только французский "Пари Сен-Жермен" и венгерский "Сегед".

Брестчане играли в группе А и финишировали на 6-й позиции. Свой последний поединок перед сегодняшней игрой они провели 13 марта, обыграв в гостях хорватский "Нексе" (29:26) в SEHA-лиге. Победитель двухраундовой дуэли между БГК и "Фленсбургом" в 1/4 финала сыграет с лучшей командой пары "Спортинг" (Лиссабон, Португалия) - "Веспрем" (Венгрия).

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов немецкий "Райн-Левен" 20 марта одолел у себя дома французский "Нант" - 34:32.

Кроме игры в Бресте сегодня состоятся еще два поединка. Украинский "Мотор", за который выступают белорусы Борис Пуховский, Максим Бабичев и Алексей Шинкель, примет в Запорожье польский "Виве" из Кельце с белорусами Артемом Корольком и Владиславом Кулешом в составе. Хорватский "Загреб" сыграет на своей арене с северомакедонским "Вардаром" из Скопье. Еще две встречи пройдут в воскресенье, 24 марта: "Висла" (Плоцк, Польша) - "Сегед" (Венгрия), "Спортинг" (Лиссабон, Португалия) - "Веспрем" (Венгрия).-0-