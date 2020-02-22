БГК имени Мешкова сыграет с "Килем" в Лиге чемпионов

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова проведет сегодня предпоследний матч группового этапа Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На паркете брестского спорткомплекса "Виктория" чемпионы Беларуси встретятся с лидером группы В немецким "Килем" (начало в 19.30, прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5").

В матче первого круга гандболисты "Киля" обыграли БГК на своей арене с результатом 31:23. Для гостей сегодняшний матч не имеет турнирного значения - они уже обеспечили себе первое место и путевку в четвертьфинал чемпионской Лиги. Что касается брестчан, то у них еще есть минимальный шанс пробиться в плей-офф, но при определенных условиях. Прежде всего нужно победить сегодня "Киль", а португальскому "Порту" проиграть дома северомакедонскому "Вардару". Если это произойдет, то судьба последнего пропуска в 1/8 финала решится через неделю, 29 февраля, в Бресте в очном противостоянии БГК и "Порту".

В стартовом матче 13-го тура группы В польский "Виве" из Кельце обыграл в Запорожье украинский "Мотор" с результатом 33:26. В составе победителей лучшим снайпером стал белорус Артем Королек, забросивший 8 мячей, один гол в активе Владислава Кулеша. У проигравших Борис Пуховский отличился 4 раза, Максим Бабичев забросил 2 мяча.

Завтра венгерский "Веспрем" сыграет на своей площадке с французским "Монпелье".

Турнирное положение в группе В: "Киль" - 20 очков (12 матчей), "Веспрем" - 16 (12), "Виве" - 16 (13), "Монпелье" - 15 (12), "Вардар" - 11 (12), "Порту" - 10 (12), БГК имени Мешкова - 6 (12), "Мотор" - 4 (13).

Положение в группе А: "Барселона" (Испания) - 22 (12), "Пик" (Венгрия) - 20 (13), "Пари Сен-Жермен" (Франция) - 18 (12), "Фленсбург" (Германия) - 13 (13), "Ольборг" (Дания) - 13 (12), "Целе" (Словения) - 6 (12), "Эльверум" (Норвегия) - 3 (12), "Загреб" (Хорватия) - 3 (12).

В плей-офф чемпионской Лиги выходят по шесть лучших команд из двух элитных групп, причем команды, которые финишируют первыми, сразу попадут в четвертьфинал. Клубы, занявшие 2-6-е места в группах А и В, а также две лучшие дружины из предварительных групп С и D проведут встречи 1/8 финала.-0-