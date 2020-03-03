БГК имени Мешкова сыграет с "Пекином" в 1/8 финала SEHA-лиги

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова сегодня проведет на своей арене второй матч 1/8 финала SEHA-лиги против китайского "Пекина", сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первой игре на площадке брестского спорткомплекса "Виктория" 2 марта БГК не испытал никаких проблем, разгромив гостей с разницей в 20 мячей - 46:26. Самым результативным в составе чемпионов Беларуси стал Максим Баранов, забросивший 8 мячей. Один из лидеров брестчан Никита Вайлупов 5 раз поразил ворота соперников и с 88 голами возглавляет список лучших бомбардиров SEHA-лиги.

В случае успеха по итогам двух матчей с китайской командой БГК имени Мешкова сыграет в четвертьфинале с запорожским "Мотором". В составе чемпионов Украины выступают два белорусских гандболиста - Борис Пуховский и Максим Бабичев. Составы остальных пар 1/4 финала уже определились: "Вардар" (Скопье, Северная Македония) - "Нексе" (Нашице, Хорватия), "Загреб" (Хорватия) - "Татран" (Прешов, Словакия), "Веспрем" (Венгрия) - "Войводина" (Нови Сад, Сербия).

Матчи четвертьфинальной стадии пройдут с 3 по 15 марта, победители получат путевки в решающий этап турнира - "Финал четырех", который пройдет 3-5 апреля.-0-