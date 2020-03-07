БГК имени Мешкова сыграют с "Мотором" в 1/4 финала SEHA-лиги

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова сегодня проведет первый четвертьфинальный матч SEHA-лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В Бресте чемпионы Беларуси примут гостей из запорожского "Мотора" (начало в 17.00). В составе украинского чемпиона выступают белорусские гандболисты Борис Пуховский и Максим Бабичев.

Ответный поединок состоится 12 марта в Запорожье. В этом сезоне БГК дважды встречался с "Мотором" на групповом этапе Лиги чемпионов и одержал две победы - 33:31 (дома) и 36:33 (в гостях).

Один из лидеров брестчан Никита Вайлупов возглавляет список лучших бомбардиров SEHA-лиги, забросив 90 мячей в 12 проведенных матчах.

Составы остальных пар 1/4 финала: "Вардар" (Скопье, Северная Македония) - "Нексе" (Нашице, Хорватия), "Загреб" (Хорватия) - "Татран" (Прешов, Словакия), "Веспрем" (Венгрия) - "Войводина" (Нови Сад, Сербия).

Матчи четвертьфинальной стадии состоятся с 7 по 15 марта, победители получат путевки в решающий этап турнира - "Финал четырех", который пройдет 3-5 апреля.-0-