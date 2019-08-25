БГК имени Мешкова уступил "Ниму" и занял второе место в Кубке Белгазпромбанка

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова проиграл французскому "Ниму" и занял второе место в розыгрыше Кубка Белгазпромбанка, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В решающем поединке за главный приз брестчане выиграли первый тайм с минимальным преимуществом - 14:13. После перерыва гости действовали гораздо лучше и в итоге победили со счетом 28:23.
Гандболисты "Нима" впервые стали обладателями Кубка Белгазпромбанка. На этом турнире они обыграли также австрийский "Вествин" (33:30) и финский "Риихимяки" (25:23).
Хозяева соревнований перед встречей с "Нимом" победили "Риихимяки" (40:26) и "Вествин" (31:27).
Третье место занял финский клуб, взявший верх над австрийской командой со счетом 27:25.
Итоговое положение: "Ним" - 6 очков, БГК - 4, "Риихимяки" - 2, "Вествин" - 0.
Розыгрыш Кубка Белгазпромбанка проводился уже в 12-й раз. БГК им. Мешкова выигрывал его 7 раз (2008-2010, 2015-2018), по разу трофей брали французские "Дюнкерк" (2011) и "Ним" (2019), польская "Висла" из Плоцка (2012), македонский "Вардар" из Скопье (2013) и украинский "Мотор" из Запорожья (2014).-0-