БГК имени Мешкова уступил "Порту" на финише Лиги чемпионов

29 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова завершил групповой этап Лиги чемпионов домашним поражением от португальского "Порту" - 32:35 (13:17), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Хотя это поединок не имел никакого турнирного значения, обе команды стремились показать хорошую игру и выиграть. Брестчане только в самом начале вышли вперед, а затем гости полностью завладели инициативой и очень уверенно довели встречу до победы. Самым результативным в составе БГК стал словенский легионер Яка Малус, забросивший 10 мячей. В первом круге нынешнего турнира гандболисты "Порту" обыграли БГК у себя дома с результатом 27:25.

Также сегодня в группе В ее аутсайдер украинский "Мотор" проиграл в Запорожье венгерскому "Веспрему" - 22:32. В составе проигравших дважды отличился белорус Борис Пуховский. Польский "Виве" в Кельце вырвал победу у победителя группы немецкого "Киля" со счетом 32:30. У победителей 4 мяча забросил белорус Артем Королек, в активе Владислава Кулеша 1 точный бросок. Гандболисты французского "Монпелье" обыграли в Скопье северомакедонский "Вардар" со счетом 31:27.

Итоговое положение в группе В: "Киль" - 20 очков, "Веспрем" - 20, "Виве" - 18, "Монпелье" - 17, "Порту" - 14, "Вардар" - 11, БГК имени Мешкова - 8, "Мотор" - 4.

Победитель группы А испанская "Барселона" примет у себя дома венгерский "Пик" из Сегеда. В воскресенье, 1 марта здесь состоятся два заключительных поединка: "Ольборг" (Дания) - "Эльверум" (Норвегия), "Пари Сен-Жермен" (Франция) - "Загреб" (Хорватия). Ранее немецкий "Фленсбург" победил на своей площадке словенский "Целе" - 29:26.

Положение в группе А: "Барселона" - 24 (13 матчей), "Пик" - 20 (13), "Пари Сен-Жермен" - 20 (13), "Фленсбург" - 15 (14), "Ольборг" - 13 (13), "Целе" - 6 (14), "Загреб" - 5 (13), "Эльверум" - 3 (13).

В плей-офф чемпионской Лиги выходят по шесть лучших команд из двух элитных групп, причем команды, которые финишируют первыми, сразу попадут в четвертьфинал. Клубы, занявшие 2-6-е места в группах А и В, а также две лучшие дружины из предварительных групп С и D проведут встречи 1/8 финала.-0-