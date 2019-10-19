БГК имени Мешкова уступил "Виве" в Лиге чемпионов

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова потерпел четвертое поражение в Лиге чемпионов, уступив на своей арене польскому "Виве" из Кельце со счетом 27:31, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Стартовый отрезок домашнего поединка 5-го тура брестчане провалили, проигрывая 4-5 мячей. Затем разрыв сокращался до двух мяей, но к перерыву гости снова ушли в отрыв - 15:9. Во втором тайме хозяева сыграли неровно. В начале у них ничего не ладилось, но ближе к концовке БГК дважды сокращал разрыв до минимума, но в итоге гости все же оказались сильнее - 31:27.

В других субботних матчах группы В португальский "Порту" и украинский "Мотор" разошлись миром - 35:35, венгерский "Веспрем" разгромил северомакедонский "Вардар" - 39:30, а французский "Монпелье" уступил немецкому "Килю" - 30:33.

Турнирное положение после 5 игровых дней: "Киль" - 9 очков, "Веспрем" - 6, "Монпелье" - 6, "Вардар" - 6, "Виве" - 5, "Порту" - 5, БГК - 2, "Мотор" - 1.

БГК имени Мешкова свой следующий поединок проведет 3 ноября в Скопье против "Варадара".-0-