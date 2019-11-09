БГК имени Мешкова уступил "Веспрему" в Лиге чемпионов

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова шестой раз проиграл в групповом раунде Лиги чемпионов, уступив на своей арене венгерскому "Веспрему" со счетом 30:37, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Заключительный поединок первого круга соревнований в группе В брестчане начали активно и быстро оторвались от гостей на 3 мяча - 5:2. Однако постепенно игра выровнялась, и вскоре уже гости стали диктовать свои условия, уйдя на перерыв с преимуществом в те же 3 гола - 20:17. Во втором тайме гандболисты "Веспрема" продолжали контролировать ход встречи и уверенно довели ее до победы со счетом 37:30. В следующем поединке 16 ноября БГК попытался взять реванш у "Веспрема" на его площадке.

В первой половине турнирной дистанции чемпионы Беларуси добились лишь одной виктории, одолев на своей арене украинский "Мотор" из Запорожья со счетом 33:31. В пассиве брестчан 6 поражений и 7-е, предпоследнее место в группе.

Также сегодня северомакедонский "Вардар" в Скопье сыграл вничью с польским "Виве" из Кельце - 28:28.

Остальные поединки 7-го тура в группе В состоятся 10 ноября: "Мотор" - "Монпелье" (Франция), "Киль" (Германия) - "Порту" (Португалия).

Турнирное положение: "Киль" - 11 очков (6 матчей), "Вардар" - 9 (7), "Веспрем" - 8 (7), "Виве" - 8 (7), "Монпелье" - 7 (6), "Порту" - 6 (6), БГК - 2 (7), "Мотор" - 1 (6).

В плей-офф чемпионской Лиги выйдут 6 лучших команд.-0-