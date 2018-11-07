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БГК имени Мешкова уступил "Загребу" в SEHA-лиге

Спорт 07.11.2018 | 09:04
Фото БГК имени Мешкова
Фото БГК имени Мешкова

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова потерпел поражение от лидера SEHA-лиги "Загреба" в гостевом матче 8-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Поединок в хорватской столице чемпионы Беларуси проводили не в сильнейшем составе и в итоге уступили хозяевам со счетом 24:29 (10:13).

После восьми проведенных встреч брестчане имеют 12 очков и занимают 5-е место в турнирной таблице, у лидирующего "Загреба" 21 зачетный балл.

Следующую встречу SEHA-лиги БГК имени Мешкова проведет 27 ноября на площадке брестского спорткомплекса "Виктория" против хорватского клуба "Нексе", который накануне уступил в Скопье македонскому "Вардару" 26:31.-0-

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Теги
БГК имени Мешкова, гандбол
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